مجلس الامن الدولي يعقد جلسة طارئة لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية صاروخ.

واشنطن 22 مايو 2017 ( وال) - يعقد مجلس الامن الدولي جلسة طارئة الثلاثاء لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا جديدا الاحد، بحسب ما اعلنت بعثة الاوروغواي التي تترأس المجلس خلال هذا الشهر. وأوضحت البعثة ان هذه الجلسة تأتي بناء على طلب الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية. وقالت البعثة “نظرا لإطلاق كوريا الشمالية صاروخا مؤخرا أمس الاحد فقد طلبت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية اجراء مشاورات عاجلة. وسيجري الاجتماع الثلاثاء 23 مايو”. وكانت كوريا الشمالية اطلقت الثلاثاء الماضي صاروخا وصفته القيادة الأميركية في المحيط الهادئ بأنه متوسط المدى، في ثاني تجربة صاروخية تجريها خلال هذا الأسبوع والعاشرة هذا العام. وذكرت هيئة الاركان الكورية الجنوبية ان الصاروخ اطلق باتجاه شرق بوكشانغ في مقاطعة بيونغان الجنوبية، ولم يعرف نوعه. وقد عبر حوالى 500 كيلومتر. ووصف وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون اطلاق الصاروخ بانه “مقلق ومخيب للامل” وقال “لا نزال في المراحل الاولى من ممارسة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي” على نظام بيونغ يانغ. وأجرت بيونغ يانغ الأسبوع الماضي تجربة لإطلاق صاروخ بالستي متوسط المدى من نوع “هواسونغ-12“، عبر 700 كيلومتر. وقال المحللون ان هذا الصاروخ كان بمدى غير مسبوق. واكدت كوريا الشمالية ان الصاروخ قادر على حمل رأس نووية. ...( وال )..