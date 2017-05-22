جامعة بنغازى تقيم حَفل تَأبين للدكتور الهَادي بولقمة .

بنغازي 22 مايو 2017 (وال)- أقامت جامعة بنغازي الأحد حفل تأبين للاستاذ الدكتور الهادي مصطفى بولقمة عميد الجغرافيين الليبيين في بنغازي. والقيت في حفل التأبين الذى أقيم بمجمع الكليات في جامعة بنغازي الكلمات التي اشادت بسيرة الراحل والدور الاكاديمي الذي اضطلع بع طيلة حياته العلمية وإنتاجه العلمي،ودوره في تطوير علم الجغرافيا في الكليات الجامعية،وغيرها من المؤسسات المعنية بجغرافيا ليبيا والمنطقة. وقال رئيس جمعية الجغرافيين الليبية الدكتور عبد الحميد بن خيال " إن الفقيد باستحقاق تقلد العديد من المناصب المهمة،وأسس وتعاون مع العديد من الجهات في المركز الليبي للمخطوطات،والدراسات التاريخية والأكاديمية البحرية، والهيئة القومية للبحث العلمي،والأكاديمية الليبية طرابلس". وأضاف بن خيال"الفقيد له العديد من المؤلفات والأبحاث العلمية والتراجم،وأشرف على العديد من الرسائل العلمية من ماجستير ودكتوراه ".(وال بنغازى)