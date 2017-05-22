رئيس المجلس الرئاسي يلتقي الرئيس الأمريكي \" دونالد ترامب \" .
الإثنين ، 22- 05- 2017 - 09:43:00
\n طرابلس 22 مايو 2017( وال )- التقى رئيس المجلس الرئاسي \" فائز السراج \"\nرئيس الولايات المتحدة الأمريكية \" دونالد ترامب \"، وذلك على هامش القمة \nالعربية الاسلامية الأمريكية بالرياض .\n وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد أكد الرئيس \" ترامب \" خلال \nاللقاء دعم بلاده الكامل لليبيا في مساعيها لمحاربة الارهاب، وأثنى على \nجهود حكومة الوفاق في دحر تنظيم الدولة \"داعش\" ، واتفق الجانبان على \nاستمرار التعاون والتشاور في لقاءات مقبلة. \nكما التقى \" السراج \" وزير الخارجية الأمريكي \" ركس تليرسون \"، الذي جدد \nما أكده الرئيس \" ترامب \"، من حرص الولايات المتحدة على دعم وفاق \nالليبيين والوصول الى حل سياسي شامل يقود الى تحقيق الاستقرار في البلاد \n.\n \n \n ...( وال )..