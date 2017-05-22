رئيس المجلس الرئاسي يلتقي الرئيس الأمريكي \" دونالد ترامب \" .



طرابلس 22 مايو 2017( وال )- التقى رئيس المجلس الرئاسي \" فائز السراج \"

رئيس الولايات المتحدة الأمريكية \" دونالد ترامب \"، وذلك على هامش القمة

العربية الاسلامية الأمريكية بالرياض .

وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد أكد الرئيس \" ترامب \" خلال

اللقاء دعم بلاده الكامل لليبيا في مساعيها لمحاربة الارهاب، وأثنى على

جهود حكومة الوفاق في دحر تنظيم الدولة \"داعش\" ، واتفق الجانبان على

استمرار التعاون والتشاور في لقاءات مقبلة.

كما التقى \" السراج \" وزير الخارجية الأمريكي \" ركس تليرسون \"، الذي جدد

ما أكده الرئيس \" ترامب \"، من حرص الولايات المتحدة على دعم وفاق

الليبيين والوصول الى حل سياسي شامل يقود الى تحقيق الاستقرار في البلاد

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