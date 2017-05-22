الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 22 مايو 2017 ( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاثنين ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * ملخص عام . انخفاض بسيط في درجات الحرارة هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي ويشمل الشمال الشرقي يوم الغد واحتمال سقوط رخات خفيفة من المطر على أقصى مناطق الجنوب الغربي. * رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة . السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (23-28) درجة مئوية وتصل إلى (33) درجة على أبو نجيم. * بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب . السماء قليلة السحب تتكاثر مساء هذا اليوم والرياح جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مـابين (30 -36) درجة مئوية وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق * الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة. السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على غات وأقصى مناطق الجنوب مع احتمال سقوط رخات خفيفة من المطر والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجـــات الحـــرارة القصوى تتــــراوح مـــابين (33-39) درجة مئوي * الكفرة-تازربو-السرير . السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (37-33) درجة مئوية. ( وال )