النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .

طرابلس 22 مايو 2017( وال )- النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة ، اعتباراً من اليوم الأثنين ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * من رأس جدير إلى سرت . السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على ساحل مصراتة وسرت مع إحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة نهار اليوم الريح شلوق بينما يكون بحرى إلى متغير الاتجاه على ساحل زوارة سرعته مابين (05-20)عقدة . إرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-1.50) متر البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب درجة حرارة سطح البحر (20) درجة مئوية الرؤيـة جيدة . * الساحل الشرقي . الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى . السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على ساحل شحات ودرنة مع إحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة الريـح غربي إلى شرش على ساحل درنة ويكون متغير الإتجاه الى شرش على بقية الساحل سرعته ما بيـن (05-20) عقدة و يصل إلى (25) عقدة على ساحل شحات و طبرق . إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر ويصل الى (1.75) على ساحل درنة و طبرق البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون هادئ صباح اليوم على الساحل الممتد من الخليج الى بنغازي درجة حرارة سطح البحر (19) درجة مئوية الرؤيـةجيدة . ...( وال )...