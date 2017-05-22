المنتدى الاقتصادي العالمي يختتم أشغاله بالأردن بالدعوة الى تمكين الشباب العربي نحو مستقبل أفضل .

البحر الميت (الاردن) 22 مايو 2017 ( وال) - اختتمت أمس الاحد فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمنطقة البحر الميت في الأردن والذي انعقد على مدار ثلاثة أيام متواصلة بالتأكيد على ضرورة تمكين الشباب نحو مستقبل أفضل في الوقت الذي طغت فيه نقاشات السياسة على الاقتصاد في معظم جلسات هذا المنتدى. وقال مدير منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي" ميروسلاف دوسيك "في ختام اشغال اللقاء الذي استمر يومين ان هذه القمة " نجحت إلى جانب ابرازه دور الشركات الريادية في المنطقة والتي تم تسليط الضوء عليها من خلال إطلاق مبادرة المائة شركة ناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في جمع عدد من ممثلي الاطياف الدينية في العراق و من المؤثرين من الشباب على مستوى العالم في مختلف مجالات العلم والتكنولوجيا وكذا عرض بعض المبادرات المهمة ومنها مبادرة (الانترنت للجميع)". ومن بين نتائج المنتدى اطلاق مبادرة جديدة للتنمية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا "ليكون الاردن مركزا رئيسيا لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الحيوية الكبرى" حسب دوسيك. وحثت بعض مداخلات الجلسة الختامية للمنتدى على ضرورة بعث الامل في جيل الشباب العربي من خلال توفير كل فرص النجاح لهم وتمكينهم من المساعدات التقنية والمالية لتجسيد مشاريعهم الخلاقة للثروة مشيرين الى ان صناع القرار الاقتصادي في البلدان العربية " يجب ان يفتحوا المجال واسعا لاقتصاد عربي بيني حر يكون منصفا من الناحية الاجتماعية ". ونوه بعض الشباب من جهتهم بمسعى المنتدى الرامي الى تشجيع الشركات العربية الناشئة معتبرين بان اللقاء كان فرصة لتسليط الضوء على قدرات الشباب العربي الكبيرة في مجال صناعة التكنولوجيا وللتأكيد مرة اخرى على ان هؤلاء الشباب ليسوا اقل ذكاءها ولا إبداعا من نظرائهم في العالم المتقدم. ...( وال ) ...