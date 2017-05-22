المفوضية العليا لشئون اللاجئين تؤكد تكثيف برامجها الإنسانية في ليبيا .

جنيف 22 مايو 2017 ( وال ) - أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنها ستكثف من برامجها الإنسانية في ليبيا لمجابهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة الناجمة عن الصراع وانعدام الأمن والتدهور الاقتصادي. وقال المفوض السامي " فيليبو غراندي " في بيان أمس إنه قام بزيارة إلى ليبيا لتفقد الوضع الإنساني للاجئين والمهاجرين هناك , حيث التقى العديد منهم في بعض مراكز الاحتجاز في ليبيا, مؤكدا تكثيف برامج المفوضية والحضور في ليبيا , وذلك ردا على الأزمة الإنسانية المتفاقمة الناجمة عن الصراع وانعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي والتدهور الاقتصادي. وأعرب " غراندي " عن صدمته للظروف القاسية التي يعاني منها اللاجئون والمهاجرون بسبب نقص الموارد بشكل عام , مطالبا بعدم تحمل الأطفال والنساء والرجال الذين عانوا كثيرا هذه المشقة . وقال " إن قدرة المنظمة الدولية على الوصول إلى الحماية والمساعدة بشكل فعال ويحتاج الكثيرون إليها, تشكل تحديا مستمرا , حيث يوجد الجميع تحت ضغط ومخاطر هائلة , إضافة إلى العمل في بيئة غير مستقرة ومتقلبة مثل ليبيا . وذكر البيان أن المفوضية تقوم بتوسيع نطاق وجودها في أماكن النزول بالنسبة للأشخاص الذين تم إنقاذهم أو اعتراضهم في البحر , وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة . ...(وال)...