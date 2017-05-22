كورياالشمالية تؤكد اختبار صاروخ باليتسي جديد متوسط المدى .

بيونغ يانغ 22 مايو 2017 ( وال) - أكدت كوريا الشمالية اليوم الاثنين أنها اختبرت صاروخا باليستيا متوسط المدى امس الأحد. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الأعلى لبيونغ يانغ كيم جونغ أون أشرف على اختبار الصاروخ "بوكغوكسونغ 2" وهو صاروخ باليستي استراتيجي أرض-أرض متوسط إلى بعيد المدى. وأوضحت الوكالة أن "الاختبار كان يهدف إلى التحقق من كافة المؤشرات الفنية لمنظومة السلاح وفحص مدى تكيفه مع الظروف القتالية المختلفة بشكل شامل قبل نشره في الوحدات العسكرية". وتعد هذه المرة الثانية التي تختبر فيها بيونغ يانغ صاروخا في أسبوع واحد بعد إطلاقها الصاروخ الباليستي بعيد المدى "هواسونغ 12" يوم الأحد. وبعد إصدار أمر الإطلاق من مركز المتابعة قام كيم بتحليل نتائج الاختبار مع المسؤولين. وقال كيم إن " هذا النوع من الصواريخ يجب أن تنتج بكميات ضخمة وبطريقة متسلسلة لتسليح القوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري". ويمكن للصاروخ بوكغوكسونغ حمل رؤوس نووية وضرب أهداف على بعد 500 كم. ...( وال ) ...