رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يلتقي مع رئيس وزاء ماليزيا بالرياض .
الإثنين ، 22- 05- 2017 - 09:00:00
\n \n طرابلس 22 مايو 2017 ( وال ) - التقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني \" فايز السراح\" أمس الأحد بالرياض مع رئيس وزاء ماليزيا \n\"محمد نجيب عبد الرزاق \" وذلك على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية \nالأمريكية بالسعودية .\n وتناول اللقاء بحث تطورات الوضع في ليبيا ، وسبل تعزيز العلاقات بين \nالبلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك .\n وحسب المكتب الاعلامي لحكومة الوفاق الوطني فقد تحدث السراج في هذا \nاللقاء مبينا الجهود التي يقوم بها المجلس الرئاسي لتوسيع قاعدة الوفاق \nوتحقيق المصالحة الوطنية بين الفرقاء السياسيين ، مبديا تطلعه وحكومة \nالوفاق الوطني لإرساء تعاون استراتيجي مع ماليزيا ، خاصة في مجالات \nالتعليم والصحة ، واتاحة الفرصة أمام الطلبة الليبيين للحصول على منح \nدراسية بالجامعات والمعاهد ومراكز التدريب الماليزية ، مؤكدا أن الابوات \nمفتوحة لتعاون أشمل بين البلدين في مختلف المجالات .\n من جانبه عبر المسؤول الماليزي عن سعادته بلقاء رئيس حكومة الوفاق \nالوطني ، مؤكدا على عمق العلاقات الليبية الماليزية .\\\n وأعلن رئيس وزرء ماليزيا عن استجابته لما أقترحه \" السراج\" على ان \nيتواصل المسؤولين في البلدين لوضع برامج للتدريب والتأهيل ، كما عبررئيس \nوزاء ماليزيا عن استعداد بلاده لتقديم خدمات استشارية وعملية لتقوية \nالمؤسسات العامة الليبية . \n وقال \" إن الحكومة الماليزية سترسل فريق عمل لتقييم الاحتياجات التي \nتحددها حكومة الوفاق الوطني .\n وفي ختام اللقاء وجه المسؤول الماليزى الدعوة لرئيس المجلس الرئاسي \nلحكومة الوفاق الوطني لزيارة ماليزيا والاطلاع على ما حققته الدولة من \nنهضة في مختلف المجالات.\n ...( وال )..