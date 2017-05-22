الجزائرتجدد تاكدها أن حل الازمة الليبية لايمكن أن تتم الاعن طريق الحوار .

الرياض 21 مايو 2017 ( وال) - جددت الجزائر تاكيدها أن حل الازمة الليبية لايمكن ان يتم الا عن طريق جلوس جميع الاطراف على مائدة الجوار ، مؤكدة رفضها الحلول العسكرية لحل للازمة . جاء ذلك في كلمتها التي القاها رئيس مجلس الأمة الجزائري "عبد القادر بن صالح" في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي اختتمت أمس بالعاصمة السعودية الرياض لبحث سبل بناء شراكات أمنية لمحاربة الإرهاب والتطرف في العالم. وقال رئيس مجلس الأمة الجزائري في كلمته "إن حل الازمات التي تعيشها سوريا واليمن وليبيا "يمر حتما عبر مسار سياسي تفاوضي" دون اقصاء ، وأنه لا جدوى من الخيارات العسكريةالتي عقدت الوضع وأدت الى أسوء كارثة انسانية. من جهة أخرى أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف بن راشد الزياني بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية مؤكدا انها تعكس الرغبة لدى الاقطاب الثلاثة في تعزيز الشراكة بينها من اجل مكافحة التطرف. ووصف الزياني القمة بأنها "تاريخية فريدة وغير مسبوقة" وتعكس الرغبة الصادقة لدى الجميع في تعزيز الشراكة الوثيقة بين الدول الإسلامية والولايات المتحدة من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف والعمل على التوصل إلى حلول سياسية للقضايا الإقليمية بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط والسعي إلى بناء علاقات اقتصادية وتنموية أوثق وإعادة الأمن والسلام والازدهار إلى هذه المنطقة الحيوية ذات الحضارات العريقة. وفي كلمة له دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاتحاد من أجل هدف واحد هو هزم الإرهاب والتطرف مؤكدا أن "هذه القمة ستعلن بداية نهاية من ينشر الإرهاب" كما تمثل بداية السلام ليس فقط في الشرق الأوسط بل في العالم ككل. ...( وال ) ...