إعلان الرياض يرحب بتوفير 34 ألف جندي لدعم العمليات ضد الإرهاب في العراق وسوريا.

الرياض 22 مايو 2017 (وال)- رحب البيان الختامي للقمة "العربية الإسلامية الأمريكية" التي عقدت بالرياض بتوفير 34 ألف جندي كقوة احتياط لدعم العمليات ضد الإرهاب في العراق وسوريا. وأكد "إعلان الرياض" الصادر امس الأحد أهمية بناء شراكة وثيقة بين الدول لمواجهة التطرف والإرهاب, وتأكيد القادة التزام دولهم الراسخ بمحاربة الإرهاببكل أشكاله. كماتضمن البيان الختامي اتفاق الدول المشاركة بالقمة على التصدي للجذور الفكرية للإرهاب وتجفيف مصادر تمويله, والإشادة بتبادل المعلومات بشأن المقاتلين الأجانب وتحركات التنظيمات الإرهابية. ورحب القادة حسب البيان الختامي بتأسيس مركز عالمي مقره الرياض لمواجهة الفكر المتطرف. ...( وال ) ...