السودان ينشر قوات إضافية على حدوده مع ليبيا .

الخرطوم 22 مايو 2017 (وال)- أعلنت الحكومة السودانية أمس الاحد نشر قوات إضافية على الحدود مع ليبيا وذلك لمنع أي محاولات تسلل للحركات المسلحة إلى دارفور. وقال والي ولاية شمال دارفور " عبدالواحد يوسف " في تصريحات له ، إن قوات إضافية وصلت إلى الولاية لتأمين الحدود وحماية وتأمين المواطنين في /المحليات/ القريبة من الحدود مع ليبيا ، مشيرا إلى أن قوات الجيش السوداني أحكمت سيطرتها على كافة المناطق التي سبق أن تسللت منها الحركات المسلحة والأوضاع الأمنية حاليا هادئة ومستقرة.