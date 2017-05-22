السودان ينشر قوات إضافية على حدوده مع ليبيا .الإثنين ، 22-05-2017 - 08:22:00

الخرطوم 22 مايو 2017 (وال)- أعلنت الحكومة السودانية أمس الاحد نشر قوات إضافية على الحدود مع ليبيا وذلك لمنع أي محاولات تسلل للحركات المسلحة إلى دارفور. وقال والي ولاية شمال دارفور " عبدالواحد يوسف " في تصريحات له ، إن قوات إضافية وصلت إلى الولاية لتأمين الحدود وحماية وتأمين المواطنين في /المحليات/ القريبة من الحدود مع ليبيا ، مشيرا إلى أن قوات الجيش السوداني أحكمت سيطرتها على كافة المناطق التي سبق أن تسللت منها الحركات المسلحة والأوضاع الأمنية حاليا هادئة ومستقرة.

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