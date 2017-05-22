رئيس المجلس الرئاسي يلتقي مع رئيس وزراء ماليزيا بالرياض.

طرابلس 22 مايو 2017 ( وال ) - التقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \\\" فايز السراح \\\" أمس الأحد بالرياض مع رئيس وزراء ماليزيا \\\" محمد نجيب عبد الرزاق \\\"وذلك على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تختضنها السعودية حاليا .\

وتناول اللقاء بحث تطورات الوضع في ليبيا ، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك .\

وحسب المكتب الاعلامي لحكومة الوفاق الوطني فقد تحدث السراج في هذا اللقاء مبينا الجهود التي يقوم بها المجلس الرئاسي لتوسيع قاعدة الوفاق وتحقيق المصالحة الوطنية بين الفرقاء السياسيين ،مبديا تطلعه وحكومة الوفاق الوطني لإرساء تعاون استراتيجي مع ماليزيا ، خاصة في مجالات التعليم والصحة ، واتاحة الفرصة أمام الطلبة الليبيين للحصول على منح دراسية بالجامعات والمعاهد ومراكز التدريب الماليزية ، مؤكدا ,أن الابوات مفتوحة لتعاون أشمل بين البلدين في مختلف المجالات .\

من جانبه عبر المسؤول الماليزي عن سعادته بلقاء رئيس حكومة الوفاق الوطني مؤكدا على عمق العلاقة الليبية الماليزية .\

واعلن رئيس وزرء مالزيا حسب المكتب الاعلامي لحكومة الوفاق الوطني عن استجابته لما أقترحه \\\" السراج \\\" على ان يتواصل المسؤولين في البلدين لوضع برامج للتدريب والتأهيل ،كما عبر عن استعداد بلاده لتقديم خدمات استشارية وعملية لتقوية المؤسسات العامة الليبية . وقال بأن الحكومة الماليزية سترسل فريق عمل لتقييم الاحتياجات التي تحددها حكومة الوفاق الوطني .\

وفي ختام اللقاء وجه المسؤول الماليزى الدعوة لرئيس المجلس الرئاسي لزيارة ماليزيا والاطلاع على ما حققته الدولة من نهضة في مختلف المجالات .\

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