تواصل دورة معلمي السباحة بطرابلس.

طرابلس 21 مايو 2017 (وال)- تتواصل بالمدرسة الدولية للسباحة بطرابلس الدورة التأهيلية الأولى لمعلمي السباحة بمشاركة أكثر من عشرين مدربا يمثلون مناطق طرابلس وزليتن ومصراتة والخمس وصرمان. ويحاضر في هذه الدورة، التي انطلقت أمس السبت وتتواصل على مدى أربعة أيام بإشراف الاتحاد الليبي للسباحة وبرعاية معهد النفط للتأهيل والتدريب والمدرسة الدولية، المدرب الوطني " طه التريكي ". ويأتي تنظيم هذه الدورة التأهيلية الأولى لمعلمي السباحة ضمن البرنامج العام للاتحاد الليبي للسباحة للرقي باللعبة داخل ليبيا. ...(وال)...