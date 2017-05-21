\" السراج \" يحضر مراسم افتتاح مركز مكافحة التطرف ( اعتدال ) وذلك على هامش القمة العربية الاسلامية الامريكية بالرياض .

طرابلس 21 مايو 2017 ( وال ) - حضر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج الى جانب عدد من ملوك وامراء ورؤساء ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة العربية الاسلامية الامريكية \" مساء اليوم في مراسم افتتاح مركز مكافحة التطرف ( اعتدال ) بالعاصمة السعودية الرياض ، وذلك على هامش القمة العربية الاسلامية الامريكية التى احتضنتها المملكة العربية السعودية اليوم الاحد .

وكان في استقبال \" السراج \" لدى وصوله لمقر المركز \" سلمان بن عبد العزيز \" ملك المملكة العربية السعودية ، والذي افتتح رفقة رئيس الولايات المتحدة الامريكية هذا المركز الذي يعنى بمكافحة الارهاب ومواجهة الفكر المتطرف وتعزيز الامن الفكري ونشر مبادئ السلام في ارجاء العالم كافة .





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