مصلحة المرافق التعليمية ترسل أثاث مدرسي ومكتبي إلى سرت.

سرت 21 مايو 2017 (وال) - وصلت إلى مدينة سرت شحنات من الأثاث المدرسي والمكتبي لتوزيعها على المدارس بالمدينة مقدمة من مصلحة المرافق التعليمية. وقال مكتب الإعلام بمصلحة المرافق التعليمية لوكالة الأنباء الليبية، إن المصلحة أرسلت أربع شحنات من أصل ست شحنات مخصصة لمدارس سرت التي تضررت بسبب الحرب على تنظيم داعش العام الماضي. وأوضح المكتب، أن المصلحة أرسلت أثاثا للفصول الدراسية وأثاثا مكتبيا وإذاعات مدرسية بما توفر لها من إمكانيات، بالإضافة إلى كشوفات المفتشين التربيويين ونماذج امتحانات وبطاقات الدرجات لجميع مراحل التعليم الأساسي والمتوسط مقدمة من مركز المناهج والبحوث التعليمية. ..(وال).