الاجتماعات السنوية للمصرف الافريقي للتنمية من 22 الى 26 مايو بالهند.

الجزائر 21 مايو 2017 (وال)- تعقد الاجتماعات السنوية للمصرف الافريقي للتنمية خلال الفترة الممتدة ما بين 22 الى 26 مايو الجاري في مدينة أحمد آباد بالهند . ويشارك في هذه الاجتماعات العديد من رؤساء دول و حكومات ومسؤولي هيئات دولية وجهوية ومنظمات غير حكومية و رؤساء مؤسسات . ومن المنتظر أن تخصص الدورة الأولى لتباحث نشاطات المصرف وفروعه وأيضا المصادقة على التقارير السنوية للنشاطات المالية للمصرف. أما أشغال الدورة الثانية تتمحور حول النقاش الذي سيجمع رئيس المصرف الافريقي للتنمية مع محافظي المصرف حيث ستسمح للمشاركين بتبادل الأفكار والمقترحات حول قضايا التنمية في القارة الافريقية و الوسائل الكفيلة بتحقيق مرافقة ناجعة من طرف المصرف. للتذكير تأسس المصرف الافريقي للتنمية سنة 1964 و ذلك بهدف المساهمة في دفع التنمية في البلدان الافريقية ويحصي المصرف اليوم 80 بلدا عضوا 54 بلد من فريقيا و 26 بلدا آخر خارج القارة السمراء.