قوات الجيش اليمني تسيطر على مواقع جديدة للحوثيين شمالي البلاد.

عدن 21 مايو 2017 (وال) - تمكنت قوات الجيش اليمني اليوم الاحد من السيطرة على مواقع جديدة لمليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في محافظة "حجة" شمالي البلاد. وقال بيان للمنطقة العسكرية الخامسة باليمن أن قوات الجيش بإسناد من طيران التحالف بدأت عملية عسكرية واسعة في جبهة "ميدي" الحدودية وتمكنت من التقدم والسيطرة على مواقع المليشيات في مزارع "النسيم وإل" شمال شرق المدينة إضافة إلى المناطق المحيطة بها بشكل كامل، مؤكدا أن العشرات من عناصر المليشيات سقطوا بين قتيل وجريح خلال المعارك وجراء غارات جوية شنها طيران التحالف العربي. كما تمكنت قوات الجيش من استعادة كميات من الأسلحة والآليات العسكرية ومنصة إطلاق صواريخ "كاتيوشا" كما عثرت على خنادق وتحصينات كانت تتمركز فيها المليشيات وسط تلك المزارع.