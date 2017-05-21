وفد عن مجلس السلم والأمن الإفريقي يزور السودان ويقف على تحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور .

الخرطوم 21 مايو 2017 (وال)- اختتم وفد من مجلس السلم والأمن الإفريقي زيارة رسمية للسودان , هي الرابعة منذ نشر قوات يوناميد في عام 2008 استغرقت عدة أيام , التقى خلالها عددا من المسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة, وتابع الأوضاع الأمنية في إقليم دارفور حيث أقر بتحسنها وبارك خطة الولاية لتحقيق التنمية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. كما اطلع الوفد في دارفور على الدور الذي تقوم به قوات بعثة يوناميد , كما تفقد معسكرات النزوح في نيرتتي وشنقل طوبايا, وذلك تمهيدا لرفع تقرير للمجلس والجهات المعنية . وذكرت تقارير اعلامية ان وفد مجلس السلم والأمن الإفريقي برئاسة مول كاتندي التقى - خلال الزيارة- عددا من مسؤولي الحكومة السودانية, لبحث عدة موضوعات , فضلا عن قيامهم بزيارة ولاية شمال دارفور وعدد من معسكرات اللاجئين ومناطق النزوح . وقال رئيس وفد مجلس السلم والأمن الإفريقي, مول كاتندي, أن زيارتهم إلى شمال دارفور, تهدف للوقوف على مدى التقدم المحرز على الأوضاع بدارفور, والتعرف على التحديات, وأداء بعثة يوناميد, تمهيدا لرفع تقرير للمجلس والجهات المعنية.