وزير الدولة لشؤون النازحين يجتمع بالمفوض السامي للاجئين.
الأحد ، 21- 05- 2017 - 17:39:00
\n \n طرابلس 21 مايو 2017 ( وال ) - ناقش وزير الدولة لشؤون النازحين \nيوسف أبوبكر جلالة، يوم الأحد، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون \nاللاجئين \" فيليبو غراندي \"، الاحتياجات الإنسانية والتعاون مع الشركاء \nالدوليين في الاستجابة السريعة لتقييم وتقديم الاحتياجات والمساعدات \nللنازحين داخليًّا والعائدين لمناطقهم والمهاجرين غير القانونين.\n جاء ذلك في اجتماع حضره الممثل الجديد لبعثة المفوضية السامية للأمم \nالمتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا \" روبرتو مينيون \"، والمبعوث الخاص \nللمفوض السامي \" فنسنت كاستيل \"، والمدير الإقليمي لبعثة المفوضية للشرق \nالأوسط وشمال أفريقيا \" أمين عواد \"، ووزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق\n\" عثمان عبد الجليل \"، ووزيرة الشؤون الاجتماعية المفوضة، \" فاضي الشافعي\n\" .\n وبحسب ادارة التواصل والاعلام فقد تناول الاجتماع أيضًا مسائل الضغط \nعلى دول الجوار، والاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم للتخفيف من حدة موجات \nالهجرة عبر ليبيا، ودعم مراكز الإيواء للمهاجرين وغيرهم من الفئات \nالمتضررة.\nواستعرض عبد الجليل احتياجات دعم التعليم للنازحين ومشاريع للنازحين \nالعائدين لمناطقهم والمجتمعات المضيفة للنازحين.\nوأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال الاجتماع إلى ضرورة التعاون في \nتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، والعمل على إيصال المساعدات للفئات المتضررة\nفي مناطق الجنوب جراء تدفق المهاجرين غير القانونين، مضيفة أنهم شكلوا \nضغطًا على الخدمات الحكومية في المناطق العمرانية بالجنوب.\nوخلص الاجتماع إلى أن المفوض السامي عين مبعوثًا خاصًّا في ليبيا؛ ليتابع\nويقدم الدعم اللازم للمؤسسات الحكومية المعنية التي تقدم الخدمات \nالإنسانية على السواء ويعمل عن قرب مع وزارة الدولة لشؤون النازحين \nوالمهجَّرين للتنسيق في مشاريع الدعم المطلوبة مستقبلاً، وعلى رأسها \nمشروع \" جيبس \" لتقييم الاحتياجات الإنسانية للنازحين داخليًّا والفئات \nالمتضررة في كل مناطق ليبيا.\n \n \n ...( وال )..