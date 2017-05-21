\" السراج \" يشارك في أعمال القمة العربية الاسلامية الامريكية بالرياض .

طرابلس 21 مايو 2017 ( وال ) - حضر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \" أعمال القمة العربية الاسلامية الامريكية التى انطلقت مساء اليوم الاحد بالعاصمة السعودية \" الرياض \" برئاسة \" سلمان بن عبد العزيز \" ملك المملكة العربية السعودية ورئيس الولايات المتحدة الامريكية \" دونالد ترامب \" وبحضور ملوك وأمراء ورؤساء ، ورؤساء وفود الدول العربية والاسلامية .

وستركز القمة العربية الاسلامية الامريكية على قضايا الامن والاستقرار وكيفية التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الارهاب وهزيمته في جميع انحاء العالم ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي .

وكان الملك \" سلمان بن عبد العزيز \" قد استقبل بالقاعة الكبرى بالرياض صباح اليوم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \" لدى وصوله للمشاركة في القمة العربية الاسلامية الامريكية التى تحتضنها العاصمة السعودية اليوم الاحد .





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