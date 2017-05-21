اللاجؤون الفلسطينيون: الاردن يحتضن غدا الاثنين اجتماعا للجنة الاستشارية للأنروا.

عمان 21 مايو 2017 (وال) - عقد اليوم الاحد بالعاصمة الاردنية عمان اجتماع تنسيقي للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين ضم وفودا من الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر إلى جانب وفد يمثل جامعة الدول العربية. ويهدف الاجتماع حسب المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية الاردنية الى تنسيق الجهود العربية قبيل انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الامم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الانروا) غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء. ويبحث الاجتماع أوضاع برامج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الصحية والتعليم والإغاثية إلى جانب تنسيق مواقف الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين لحث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة. بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأردن 39.6% من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين عبر العالم والبالغ عددهم اكثر من خمسة ملايين فلسطيني حين بلغت النسبة في لبنان 8.8% وفي سوريا 10.6%. وقدر العجز المالي للأنروا للعام الحالي ب 80 مليون دولار مما دفع المنظمة الدولية إلى اتخاذ قرار بخفض خدماتها التعليمية والصحية للاجئين الفلسطينيين خاصة داخل الاراضي المحتلة ولبنان ودعمها لبعض المؤسسات الفلسطينية كالهلال الاحمر الفلسطيني.