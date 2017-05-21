المقرر الاممي الخاص لحقوق الانسان في فلسطين: سلطات الاحتلال تظهر رغبتها فى جعل الاحتلال دائما للأراضى الفلسطينية .

جنيف 21 مايو 2017(وال)-أعرب مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأراضي الفلسطينية المحتلة ن قلقه إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان فى الأراضى المحتلة ,قائلا ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تظهر رغبتها فى جعل الاحتلال دائما للأراضى الفلسطينية,حسبما ذكرته مصادر اعلامية اليوم الاحد. ونقلت المصادر عن المسؤول الاممي قوله ان "الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التى تصاحب هذا الاحتلال مثل مصادرة الممتلكات والاستخدام المفرط للقوة والقتل غير القانونى وانعدام حرية الحركة والتوسع الاستيطانى وغيرها تكثف من الوضع الخطير هناك". وأوضح ان الاحتلال "بطبيعته قصير الأجل بموجب القانون الدولى" , لكن سلطات الاحتلال و "بعد خمسة عقود من الاحتلال تظهر علامات كثيرة على الرغبة فى جعله دائما". وأضاف المقرر الأممى الذي بدأ ولايته فى مايو من العام الماضى,انه يشعر "بقلق كبير إزاء التقارير التى تلقاها مؤخرا بشأن مستقبل قطاع غزة والتى تشير إلى أن الوضع في القطاع شديد الخطورة خاصة وأن أزمة الكهرباء الحالية أوجدت وضعا صعبا للغاية مع توقعات بان نسبة كبيرة من خدمات الصحة والصرف الصحى والماء الأساسية قد تكون غير قابلة للتشغيل بحلول منتصف يونيو القادم". وأشار إلى أن الاحتلال يسيطر على المنطقة "ج" بأكملها التى تشكل حوالى 60 بالمائة من الضفة الغربية وتحيط تماما بالمناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية وتم الإعلان مؤخرا عن بناء مستوطنات هامة حيث يتمتع المستوطنون بأربعة أضعاف تخصيص المياه في الضفة الغربية التي يتلقاها الفلسطينيون مضيفا ان التدهور البيئى الذى انتشر فى الضفة وهدم المنازل يتزايد محذرا من أن كل ذلك يسهم فى وضع يشعر فيه الكثيرون بأن طريق السلام أكثر وأكثر صعوبة.