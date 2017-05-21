بدأ اعمال اللجنة التحضيرية للجنة العليا المشتركة الجزائرية- البرازيلية .

الجزائر, 21 مايو 2017 ( وال )- بدأت اليوم الاحد بالعاصمة الجزائرية الجزائر اعمال اللجنة التحضيرية للجنة العليا المشتركة الخامسة الجزائرية - البرازيلية . وذكرت وكالة الانباء الجزائرية أن التحضيرات الخاصة بانعقاد هذه الدورة شكلت محور المحادثات التي جمعت اليوم الأحد بين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية " حسان رابحي " ونائب المدير العام لوزارة العلاقات الخارجية للبرازيل " فرناندو دي آبرو " . ونقلت الوكالة السيد " رابحي " في تصريح للصحافة عقب اللقاء اشادته بمستوى علاقات الصداقة والتعاون "المتميزة" التي تجمع بين الجزائر و البرازيل , حيث من المنتظر أن يتم تفعيل إطار المشاورات السياسية بينهما" . واضاف أن المحادثات انصبت على التحضير لانعقاد الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين و التي ستنعقد في البرازيل . كما تناول الطرفان أيضا بالنقاش مختلف القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, من خلال تبادل التحاليل ووجهات النظر بشأنها . ونقلت الوكالة الجزائرية عن " رابحي " قوله إن الطرفين توصلا إلى توافق تام بهذا الخصوص بالنظر الى رؤية البلدين المعتمدين في علاقاتهما الخارجية على عدم التدخل في الشأن الداخلي للغير وعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية, فضلا عن الاعتماد على الحلول الدبلوماسية والسياسية في إدارة الأزمات وكذا احترام ارادة الشعوب في تقرير مصيرها". ومن جهته , صرح المسؤول البرازيلي بأن وجوده بالجزائر يأتي في إطار تدعيم العلاقات الثنائية التي تعد ممتازة في الأصل", مذكرا في هذا الصدد بأن الجانبين "كانا قد شرعا في عقد الاجتماعات المندرجة في إطار آلية التشاور السياسي والحوار الاستراتيجي". ...( وال )...