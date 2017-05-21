الهيئة العامة للمعلومات تنظم الثلاثاء القادم ندوة علمية حول ( مؤشرات سوق العمل الليبي في المرجعيات الدولية ) .





طرابلس 21 مايو 2017 ( ‏وال )- تنظم الهيئة العامة للمعلومات

الثلاثاء القادم ندوة علمية حول ( مؤشرات سوق العمل الليبي في المرجعيات

الدولية ) تحت شعار \" باتجاه التعاون المشترك لتحقيق المصداقية في

التقارير الدولية \"

وسيشارك في هذه الندوة نخبة من الخبراء والمختصين في الشأن الاقتصادي

والمعلوماتي والتشغيل والقوى العاملة .

وتهدف الندوة الى تحليل المرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية حول

سوق العمل في ليبيا وتحديد مصادر القوة والضعف والفرص والتحديات بخصوص

مؤشرات سوق العمل في ليبيا ، بالاضافة الى تحديد التوجهات المستقبلية

لمؤشرات سوق العمل الليبي .



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