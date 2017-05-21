الخارجية الافغانية : مقتل شخصين واختطاف أجنبي في هجوم بكابول .

كابول 21 مايو 2017 ( وال ) - أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية بأن أفغانيا وأجنبيا قتلا واختطف أجنبي أخر في هجوم استهدف منزلا في العاصمة الأفغانية كابول في وقت متأخر أمس السبت. وأضاف المتحدث أن أجنبيا ثالثا تم إنقاذه من هذا الهجوم الذي أبرز أن السلطات الأفغانية فتحت تحقيقا للوقوف على ملابساته. وتستهدف عمليات اختطاف الرعايا الأجانب بأفغانستان الحصول على فدية مقابل إطلاق سراحهم أو للضغط على حكومات بلدانهم . ...( وال )...