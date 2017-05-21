قمة خليجية - أمريكية بالرياض لبحث الوضع الأمني في المنطقة والتعاون المشترك .الأحد ، 21-05-2017 - 15:03:00

الرياض 21 مايو 2017 ( وال ) - إنطلقت اليوم الاحد أعمال قمة خليجية-أمريكية في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة الرئيس الأمريكي " دونالد ترامب " وقادة دول مجلس التعاون الخليجي لبحث الوضع الأمني في المنطقة وتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات. وقالت مصادر أعلامية إنه من المقرر أن تبحث القمة الخليجية الأمريكية عدة مسائل أهمها مكافحة الإرهاب والتدخلات الإيرانية في المنطقة ، كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم لمراقبة مصادر تمويل الإرهاب. من جهتها ذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم تبادل مذكرة تفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجية والولايات المتحدة لتأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب. وأشارت الوكالة إلى أنه سبقت القمة جلسة تشاورية حضرها العديد من قادة الدول الخليجية برئاسة ولي العهد السعودي " محمد بن نايف " . ....( وال )...

الأكثر قراءة في وال

وزارة الحكم المحلي : العمل جار لتسجيل كافة الليبيين وتخصيص أرقام لهم بالجمعيات الاستهلاكية.
\" سيالة \" ينفي صحة مايتداول بخصوص اصدار قرارات ايفاد للعمل بالخارج لابناء \" الناكوع \" .
اختتام البرنامج التدريبي لإعلامي راديو سرت والمجلس البلدي بإشراف إدارة التواصل .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا