قمة خليجية - أمريكية بالرياض لبحث الوضع الأمني في المنطقة والتعاون المشترك .

الرياض 21 مايو 2017 ( وال ) - إنطلقت اليوم الاحد أعمال قمة خليجية-أمريكية في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة الرئيس الأمريكي " دونالد ترامب " وقادة دول مجلس التعاون الخليجي لبحث الوضع الأمني في المنطقة وتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات. وقالت مصادر أعلامية إنه من المقرر أن تبحث القمة الخليجية الأمريكية عدة مسائل أهمها مكافحة الإرهاب والتدخلات الإيرانية في المنطقة ، كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم لمراقبة مصادر تمويل الإرهاب. من جهتها ذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم تبادل مذكرة تفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجية والولايات المتحدة لتأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب. وأشارت الوكالة إلى أنه سبقت القمة جلسة تشاورية حضرها العديد من قادة الدول الخليجية برئاسة ولي العهد السعودي " محمد بن نايف " . ....( وال )...