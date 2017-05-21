مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي : لابد أن يكون لدول جوار ليبيا دور أساسي في حل أزمتها .

طرابلس 21 مايو 2017 ( وال) - أكد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي " إسماعيل شرقي "أنه من الطبيعي والبديهي أن يكون للدول المجاورة لليبيا دور أساسي لمساعدة أبناء هذا البلد في تجاوز أزمتهم بالنظر إلى عامل الجيرة والى التحديات الأمنية التي تفرض عليهم جراءها. وشدد " شرقي " في حديث لقناة فرانس 24 اليوم الأحد على أهمية دور دول الجوار في مساعدة الليبيين في حل أزمتهم كونهم أول من يتضرروا من اللاأمن في هذا البلد وباعتبارها أهل لمساعدة الليبيين سواء كانوا نازحين أو متضررين من الوضع المتأزم. وقال " إسماعيل شرقي " إن الكميات الكبيرة من الأسلحة التي تتنقل بكل سهولة في ليبيا وبدول الجوار يفرض ضغطا كبيرا على دول الجوار التي لابد أن يكون لها دور و أن يسمع صوتها. و في سياق تحليله لهذه المقاربة قال المسؤول الأفريقي انه يجدر بنا التذكير بن أول اجتماع لدول جوار ليبيا بدأ بالجزائر على هامش اجتماع وزراء دول عدم الانحياز ومنذ ذلك الوقت وهذه الاجتماعات تعقد دوريا بإحدى بلدان الجوار معلنا بالمناسبة أن المجلس يحضر حاليا لبعثة وزارية ستنتقل بحر شهر مايو الجاري إلى ليبيا من أجل المساهمة في حل الأزمة التي تضرب بليبيا منذ سنوات . ...( وال ) ...