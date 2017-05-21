استئناف وعودة فرع المصرف التجاري بسرت للعمل نهاية الأسبوع القادم .

سرت 21 مايو 2017 (وال)- خصص الاجتماع الذي عقده عميد بلدية سرت " مختار المعدانى " مع مدير إدارة فروع المصرف التجاري الوطني بالمنطقة الوسطى " محمد حمزة " لمناقشة استئناف وعودة فرع المصرف التجاري بسرت للعمل نهاية الأسبوع القادم . وأفاد المتحدث باسم المجلس البلدي سرت " محمد الاميل " وكالة الأنباء الليبية أن اللقاء خلص بالاتفاق على استئناف وعودة فرع المصرف التجاري الوطني بسرت للعمل خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك بسرت وذلك بعد انتهاء أعمال تجهيزه بالكامل. وأوضح أن إدارة فروع المصرف التجاري الوطني بالمنطقة الوسطى تعهدت بتوفير كافة الإمكانيات والأجهزة والمنظومة المصرفية وأجهزة الحاسب الآلي لفرع المصرف بسرت . هذا وشهد فرع المصرف التجاري الوطني بسرت المدة الماضية أعمال صيانة عامة للمبنى وأعمال نظافة للمبنى المكون من ثلاثة طوابق . ...( وال - سرت) ...