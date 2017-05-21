مباحثات تونسية جزائرية بالرياض تناولت العلاقات بين البلدين والوضع في ليبيا .

الجزائر 21 مايو 2017 ( وال) - بحث الرئيس التونسي الباجي " قايد السبسي" ورئيس مجلس الامة الجزائري " عبد القادر بن صالح " بالعاصمة السعودية الرياض اليوم العلاقات بين البلدين والعديد من القضايا خاصة الوضع في ليبيا حسب ما أفاد به بيان لمجلس الامة الجزائري. وأضاف المصدر ذاته أن اللقاء الذي جرى على هامش اشغال القمة العربية الإسلامية الامريكية و بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة, تم خلاله تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة الوضع في ليبيا، مؤكدين على ضرورة جلوس كافة الاطراف على مائدة الحوارالشامل لإيجاد حل سلمي للازمة الليبية . ...( وال ) ...