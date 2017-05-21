إلقاء القبض على شخصين كانا يعتزمان تنفيذ هجوما في العاصمة التركية أنقرة.

أنقرة 21 مايو 2017 ( وال ) - أعلنت قوات الأمن التركية اليوم الأحد إلقائها القبض على شخصين يعتقد انتماؤهما إلى تنظيم "داعش" الارهابي مشيرة إلى أنهما كانا يعتزمان تنفيذ هجوم ارهابي في العاصمة أنقرة . وذكرت وكالة أنباء الاناضول التركية أن قوات الأمن نفذت عملية مداهمة في منطقة "أتي مسغوت" بمدينة أنقرة وأجرت تفتيشا دقيقا لمنزل الارهابيين الاثنين. ومن جهة اخرى قال والي أنقرة أرجان طوباجا إن مداهمة المنزل جاءت بناء على معلومات أدلى بها إرهابي آخر تم توقيفه في مدينة إسطنبول في وقت سابق. وحول تفاصيل المداهمة قال إن "شرطة اسطنبول أوقفت في وقت سابق مسلحا يحمل الجنسية الأذرية واشتبهت بتحركاته خلال الأسابيع الأخيرة بعد زيارته العاصمة أنقرة عدة مرات". وأضاف أنه "بعد اعتراف الموقوف اتضح أنه نقل مسلحين اثنين إلى أنقرة فقامت الشرطة بالتخطيط السريع للمداهمة عقب اعترافه بعزم الارهابيين على القيام بعملية في العاصمة". وتعكف قوات الأمن التركية على تنظيم حملات مداهمات للقبض على عناصر المنظمات الإرهابية وسبق للسلطات التركية أن أحبطت العديد من العمليات المسلحة من خلال هذه الحملات.