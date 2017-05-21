متابعة سير الامتحانات لطلاب سنوات النقل بسرت .

سرت 21 مايو 2017 ( وال )- تابع عضو المجلس البلدى سرت السيد " صالح عيادة " ومسؤول شؤون التعليم السيد " مفتاح عبد الكافى " ومدير مكتب الامتحانات السيد " ميلاد القبى " اليوم الاحد سير امتحانات طلاب سنوات النقل لمرحلتى التعليم الاساسى والثانوى . وقال عضو المجلس السيد " صالح عيادة " لمراسل وكالة الانباء الليبية ، أن الجولة التفقدية شملت ثانويات عقبة للبنين ومدراس الفتح والمجد وطلائع النصر وذلك ضمن متابعة المجلس البلدى لسير العملية التعليمية بكافة مؤسساتها بالمدينة . ...(وال-سرت)...