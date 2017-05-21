شركة البريقة تطمئن المواطنين بتوفر الوقود بكميات كبيرة وتدعو لعدم الازدحام امام محطات التوزيع.
الأحد ، 21- 05- 2017 - 11:43:00
\n طرابلس 21 مايو 2017 ( وال )- طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط \nالمواطنين بتوفر وقود البنزين والديزل بجميع مستودعات الشركة وبكميات \nكبيرة.\n وأكدت الشركة في بيان لها بأن امدادات هذه المشتقات لشركات التوزيع \nمستمرة والى كافة المناطق وبشكل اعتيادي ولايوجد أي مبرر للازدحام امام \nمحطات الوقود . \n وأفاد مدير ادارة منطقة طرابلس بدخول ناقلة (أنوار ليبيا) الى ميناء \nطرابلس محملة بــــ (36) مليون لتر من البنزين ، ومباشرة توزيع الوقود \nعلى المحطات كافة منذ يوم أمس ، بالاضافة الى استمرار عملية تزويد محطات \nالوقود من مستودع طرابلس النفطي مستمرة . ودعت الشركة المواطنين الى \nمزيد الوعي وعدم الاستماع للاشاعات ،والتحلي بروح المسؤولية والمساهمة في\nدعم الاستقرار .\n \n ...(وال)..