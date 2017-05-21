شركة البريقة تطمئن المواطنين بتوفر الوقود بكميات كبيرة وتدعو لعدم الازدحام امام محطات التوزيع.



طرابلس 21 مايو 2017 ( ‏وال )- طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط

المواطنين بتوفر وقود البنزين والديزل بجميع مستودعات الشركة وبكميات

كبيرة.

وأكدت الشركة في بيان لها بأن امدادات هذه المشتقات لشركات التوزيع

مستمرة والى كافة المناطق وبشكل اعتيادي ولايوجد أي مبرر للازدحام امام

محطات الوقود .

وأفاد مدير ادارة منطقة طرابلس بدخول ناقلة (أنوار ليبيا) الى ميناء

طرابلس محملة بــــ (36) مليون لتر من البنزين ، ومباشرة توزيع الوقود

على المحطات كافة منذ يوم أمس ، بالاضافة الى استمرار عملية تزويد محطات

الوقود من مستودع طرابلس النفطي مستمرة . ودعت الشركة المواطنين الى

مزيد الوعي وعدم الاستماع للاشاعات ،والتحلي بروح المسؤولية والمساهمة في

دعم الاستقرار .



...(وال)..