نقابة أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بجادو تعلن تعليق الدراسة .

جادو 21 مايو 2017 ( وال ) - أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بجادو ، تعليق الدراسة بالكلية اعتبار من الثالث والعشرين من مايو الجاري . وأوضحت النقابة في بيان لها تسلمت وكالة الانباء الليبية على نسخة منه أن قرار تعليق جاء ردا على قيام وزارة المالية بإيقاف صرف مقابل الساعات التدريسية لأعضاء هيئة التدريس الجامعي. وأشار بيان النقابة إلى أنه في حالة تمت تلبية مطالب أعضاء الهيئة التدريس الجامعي ، فسيتم انهاء حالة التعليق والعودة الى الدراسة. يشار إلى ان نقابة التدريس بكلية الهندسة جادو قد عقدت أمس السبت اجتماع لمناقشة بيان ومحضر اجتماع النقابات الجامعات الليبية المنعقد بطرابلس الاربعاء الماضي، والذي تم خلاله الاتفاق على تعليق الدراسة بكافة الجامعات وكليات التابعة لها، كرد على قرار وزارة المالية القاضي بوقف صرف مقابل الساعات التدريسية لأعضاء هيئة التدريس الجامعي. ...(وال جادو)...