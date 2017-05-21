النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .

طرابلس 21 مايو 2017( وال )- النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة ، اعتباراً من اليوم الأحد ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * التحذير : ريح شرش قوى تصل سرعتها إلى ( 25 ) عقدة يوم الغد على ساحل درنة وطبرق . * الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة : السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً على ساحل مصراته وسرت مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة نهار اليوم ، والريح شلوق بينما تكون بحري إلى متغيرة الاتجاه على ساحل زوارة سرعتها مابين (05-20)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-1.50) متر ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الأضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر (20) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة . * الساحل من خليج السدرة إلى اقصى الساحل الشرقى : السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على ساحل شحات ودرنة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ، والريــح غربي إلى شرش على ساحل درنة ويكون متغير الإتجاه إلى شرش على بقية الساحل سرعتها ما بيـن (05-20) عقدة ، وتصل يوم الغد إلى ( 25 ) عقدة على ساحل شحات وطبرق ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.50) متر ويصل إلى(1.75) على ساحل درنة وطبرق ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون هادئ صباح اليوم على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازى ، ودرجة حرارة سطح البحر (19) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة . ( وال )