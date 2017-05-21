الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 21 مايو 2017 ( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاحد ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * ملخص عام : انخفاض بسيط في درجات الحرارة هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي ويشمل الشمال الشرقي يوم الغد واحتمال سقوط رخات خفيفة من المطر على أقصى مناطق الجنوب الغربي . * رأس إجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة : السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (23-28) درجة مئوية ، وتصل إلى ( 33 ) درجة على أبو نجيم . * بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب : السماء قليلة السحب تتكاثر مساء هذا اليوم ، والرياح جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ، ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مـابين (30 -36) درجة مئوية ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق . * الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة : السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على غات واقصى مناطق الجنوب مع احتمال سقوط رخات خفيفة من المطر ، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (33-39) درجة مئوية . * الكفرة - تازربو - السرير : السماء صافية ، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى اليوم تتراوح مابين (33-37) درجة مئوية . (وال)