سفراء الدول الكبرى لدى ليبيا يدينون أحداث براك الشاطئ .
الأحد ، 21- 05- 2017 - 10:58:00
\n\n طرابلس 21 مايو 2017 ( وال ) - أعرب سفراء كل من الصين وفرنسا وروسيا \nوالمملكة المتحدة والولايات المتحدة لدى ليبيا عن إدانتهم للأحداث التي \nوقعت ببراك الشاطئ .\n وجدد السفراء في بيان مشترك \" تصميمهم على دعم الاتفاق السياسي من أجل\nالتخفيف من معاناة الشعب الليبي\".\n وأدان السفراء، في بيانهم، \" أية أعمال ترمي إلى تغيير الحالة في \nليبيا على الأرض بالقوة \"، مؤكدين أن ذلك \"يقوض الحوار السياسي الأخير \nويطيل معاناة الشعب الليبي\" .\n وحث البيان جميع الأطراف على \"ممارسة ضبط النفس والامتناع عن المزيد من \nالتصعيد\".\n\n... ( وال )...