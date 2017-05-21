انعقاد الملتقى الأول لطب جراحة التجميل والعلاج بالليزر بطرابلس .

طرابلس 21 مايو 2017(وال)- عقد بفندق باب البحر بطرابلس الملتقى الأول لطب جراحة التجميل والعلاج بالليزر تحت شعار " صحة البشرة هى اهتمامنا ومعا من ليبيا انطلاقنا "، باشراف الجمعية الليبية لطب التجميل والعلاج بالليزر ، وبرعاية شركة " ماك كلير " العالمية السويسرية . وتضمن البرنامج العلمي للملتقى إلقاء عدد من المحاضرات ذات العلاقة ، اقامة ورش عمل طبية مفتوحة شارك فيها اطباء الجلدية والتجميل حول تخصص علاج الليزر والتجميل ، خاصة فى الصلع وتساقط الشعر لدى الرجال ونساء ، وحوارات ومداخلات إنصبت حول طب التجميل والعلاج بالليزر . وحضر الملتقى وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطنى الدكتور" عمر الطاهر بشير " ورئيس وأعضاء الجمعية الليبية لطب التجميل والعلاج بالليزر ، وعدد من مندوبى الشركات المتخصصة العالمية والمحلية فى استيراد الادوية وأكثر من مائتى طبيب وطبيبة يعملون فى تخصصات الامراض الجلدية والتجميل بالمستشفيات الطبية والقطاع الخاص من مختلف مناطق ليبيا وعدد من رؤساء الاقسام الطبية لامراض الجلدية بمستشفيات طرابلس . والقى وزير الصحة بحكومة الوفاق كلمة بالمناسبة حيا فى مستهلها رئيس الجمعية الليبية لطب التجميل والامراض الجلدية والعلاج بالليزر وأطباء الجلدية لتنظيم هذا الملتقى الهام . وقال إن وزارة الصحة بحكومة الوفاق ستكون داعمة لمثل هذه الجمعيات الطبية المتخصصة ماديا ومعنويا سواء كان ذلك فى القطاع العام أو القطاع الخاص باعتبارهم يقومون بتقديم خدمة طبية انسانية للمواطن فى تخصص امراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر ، ودورهم المهم والكبير فى اخفاء الجروح وتضميدها وعمليات التجميل للاصابات والحروق . من جهته أعلن رئيس الجمعية الليبية لطب التجميل والعلاج بالليزر عن استعداد الجمعية لإقامة ورش عمل طبية خلال الأيام القادمة تتركز حول عدد من تخصصات الامراض الجلدية والعلاج بالليزر . وأضاف ان الجمعية الليبية لطب الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر تم اشهارها من قبل مفوضية المجتمع المدنى بوزارة الثقافة بحكومة الوفاق مؤخرا قبل شهرين ، وتم التنسيق مع الجمعيات والاتحادات الطبية لامراض الجلدية فى تونس والجزائر ومصر والمغرب والجزائر لابرام اتفاقيات تعاون وتبادل الخبرات والزيارات فيما بينهم . وفي السياق ذاته أوضح الدكتور الاستشارى " فتحى الكاسح " نائب رئيس الجمعية الليبية لطب التجميل والليزر ورئيس قسم الجلدية بكلية الطب البشرى بجامعة سرت ان الملتقى تم خلالة القاء محاضرة طبية تحت عنوان " علاج تساقط الشعر بحقن البلازما " قدمتها الدكتورة الاستشارية " فوزية خليفة مصباح " عضو هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة طرابلس واخصائية بمستشفى طرابلس المركزى .. كما القت الدكتورة الاخصائية " حميدة ابوزقية " محاضرة عملية تطبيقية لمريضة عن كيفية حقن البلازما لعلاج تساقط الشعر والطرق الطبية الحديثة المتبعة للعلاج ومن تم فتح باب النقاش فى ورش عمل طبية مفتوحة شارك فيها اطباء الجلدية والتجميل حول تخصص علاج الليزر والتجميل ، خاصة فى الصلع وتساقط الشعر لدى الرجال ونساء . ( وال