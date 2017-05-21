غوتيريس يعرب عن قلقه إزاء الهجوم الذي استهدف قاعدة براك ، ويدعو الأطراف الليبية للالتزام بالحوار.
الأحد ، 21- 05- 2017 - 10:46:00
\n\nنيويورك 21 مايو 2017 ( وال ) - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة \" \nأنطونيو غوتيريس\" اليوم الأحد عن قلقه إزاء الهجوم الذي استهدف قاعدة \nبراك الجوية جنوب ليبيا وخلف 141 قتيلا بينهم مدنيون .\n وقال المتحدث الأممي \"ستيفان دوجاريك \" في بيان نشرعلى الموقع الرسمي\nللأمم المتحدة اليوم إن الأمين العام يشعر بالانزعاج بشكل خاص من \nارتفاع عدد القتلى ، فضلا عن تقارير إجراء عمليات إعدام بدون محاكمة ضد \nمدنيين والتي قد ترقى إلى جرائم حرب في حال التأكد من وقوعها\" وأضاف \nقائلا \" إن استمرار انعدام الأمن في ليبيا يذكر بأنه لا يوجد حل عسكري \nلحل الأزمة هناك\".\n وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة أن \"غوتيريس \"يحث جميع الأطراف \nالليبية على إعادة الالتزام بالحوار السياسي والانخراط البناء من أجل \nتحقيق الهدف\".\n وحمل البيان ذاته تقدير الأمين العام للأمم المتحدة لجهود عدد من دول\nالمنطقة والدول المجاورة لمساهماتها الرامية إلى تعزيز الحوار بين الجهات\nالمعنية الرئيسية دعما للعملية الشاملة في ليبيا والتي تقودها الأمم \nالمتحدة\".\n ...( وال ) ...