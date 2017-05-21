غوتيريس يعرب عن قلقه إزاء الهجوم الذي استهدف قاعدة براك ، ويدعو الأطراف الليبية للالتزام بالحوار.





نيويورك 21 مايو 2017 ( وال ) - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة \"

أنطونيو غوتيريس\" اليوم الأحد عن قلقه إزاء الهجوم الذي استهدف قاعدة

براك الجوية جنوب ليبيا وخلف 141 قتيلا بينهم مدنيون .

وقال المتحدث الأممي \"ستيفان دوجاريك \" في بيان نشرعلى الموقع الرسمي

للأمم المتحدة اليوم إن الأمين العام يشعر بالانزعاج بشكل خاص من

ارتفاع عدد القتلى ، فضلا عن تقارير إجراء عمليات إعدام بدون محاكمة ضد

مدنيين والتي قد ترقى إلى جرائم حرب في حال التأكد من وقوعها\" وأضاف

قائلا \" إن استمرار انعدام الأمن في ليبيا يذكر بأنه لا يوجد حل عسكري

لحل الأزمة هناك\".

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة أن \"غوتيريس \"يحث جميع الأطراف

الليبية على إعادة الالتزام بالحوار السياسي والانخراط البناء من أجل

تحقيق الهدف\".

وحمل البيان ذاته تقدير الأمين العام للأمم المتحدة لجهود عدد من دول

المنطقة والدول المجاورة لمساهماتها الرامية إلى تعزيز الحوار بين الجهات

المعنية الرئيسية دعما للعملية الشاملة في ليبيا والتي تقودها الأمم

المتحدة\".

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