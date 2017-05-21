قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل تسعة فلسطينيين في القدس .

القدس المحتلة 21 مايو 2017 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاحد تسعة فلسطينيين خلال حملات دهم في أحياء مختلفة من مدينة القدس المحتلة . وذكرت لجنة أهالي أسرى القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين بينهم الأسير المحرر ناصر الدين أبو خضير من حي شعفاط وسط القدس ، كما اعتقلت الأسير المحرر محمد الشلبي من البلدة القديمة وفتى من بلدة العيسوية وسط القدس. واعتقلت شابين من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس في حين اعتقلت الليلة الماضية شابا آخر من طريق الواد داخل البلدة القديمة. وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليه بالضرب. .. ( وال ) ..