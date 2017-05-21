وفد من وزارة شؤون النازحين والمهجرين يقوم بزيارة إلى بلدية الزنتان سعياً لتحقيق المصالحة المجتمعية .

الزنتان 21 مايو 2017 ( وال ) - قام وفد من وزارة شؤون النازحين والمهجرين، بتكليف من وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين ، بزيارة إلى بلدية الزنتان ، وذلك في إطار السعي لتحقيق المصالحة المجتمعية . والتقى الوفد، خلال هذه الزيارة ، مع تنسيقية نازحي أهالي طرابلس الكبرى وعقد اجتماعا موسعا بديوان بلدية الزنتان خصص لمناقشة الاحتياجات الإنسانية والضرورية التي يعاني منها النازحون بالمدينة وتقديم يد العون لهم لتحقيق السبل الرشيدة في مسار العودة وفق إطار المصالحة المجتمعية. وضم الوفد السادة " أحمد إسماعيل ، و" بلقاسم القنطري " من مكتب متابعة شؤون النازحين، رفقة عضو بلدية طرابلس المركز " محمد الفاضل جبران " رئيس لجنة الشأن الاجتماعي، ووكيل ديوان البلدية " رياض الشريف " . ( وال )