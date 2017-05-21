الاهتمام بالمقومات السياحية لمدينة بني وليد والمناطق المجاورة .

طرابلس 21 مايو 2017 ( وال ) - تصدر موضوع الاهتمام بالمقومات السياحية لمدينة بني وليد والمناطق المجاورة محور الاجتماع الذي ضم رئيس الهيأة العامة للسياحة أ " خضير بشير مالك " ، ومدير مكتب السياحة ببني وليد أ " عبدالله الناكوع " ، وكيفية إبراز معالم التراث المادي الذي لا زال شاهدا على النمط العمراني التقليدي الذي تتميز به المدينة وتقديمه على الصعيدين المحلى والدولى . وقد أكد رئيس الهيأة العامة للسياحة خلال هذا الاجتماع على أهمية الاستفادة من التراث الثقافي والطبيعي والتنوع الجغرافي الذي تزخر به ليبيا ، وتحقيق تطلعات المجتمعات المحلية، والعمل على مضاعفة الجهود من أجل النهوض بقطاع السياحة الواعد بالفرص الكامنة، وحسن إدارته بما يخدم برامج التنمية، ويرسخ دعائم السلام والمحبة والأخوة والآلفة بين الليبيين . وخلص الاجتماع الذي قام خلاله مدير مكتب السياحة ببني وليد بتسليم شهادة شكر وتقدير إلى الهيئة العامة للسياحة لرعايتها الدورة الخامسة لمهرجان بني وليد السياحي إلى الاتفاق على تنظيم زيارات لهذه المواقع والوقوف عن قرب على عمل المكتب ودعم ما يقوم به من مهام . يذكر أن مهرجان بني وليد السياحي والذي حضي بمشاركة واسعة من قبل العديد من الجهات المعنية بالسياحة على مستوى مدينة بني وليد وخارجها ، ومتابعة كبيرة انطلقت فعاليات ومناشط دورته الخامسة في الثالث والعشرين من شهر أبريل الماضي وتواصلت على مدى أربعة أيام . وكان مدير مكتب السياحة ببني وليد الاستاذ " عبدالله الناكوع " قد نوه بالنتائج الإيجابية التي حققها المهرجان على الأصعدة كافة ، وما صاحبه من لقاءات وحوارات مثمرة أنصبت جميعها على أهمية تعزيز وترسيخ اللحمة الوطنية ودعم كل المساعى والجهود الخيرة لتحقيق المصالحة الوطنية والسلام والأمان بين أبناء الوطن الواحد . ( وال )