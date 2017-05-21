الوسط الإعلامي ينعي \" فاطمة عمر \"التي وافاها الأجل بعد صراع مع المرض .
الأحد ، 21- 05- 2017 - 09:59:00
\n\n\nطرابلس 21 مايو 2017 ( وال ) - فقد الوسط الإعلامي والإذاعي ، الإعلامية \nوالإذاعية \" فاطمة عمر \" التي وافاها الأجل مساء أمس السبت بعد صراع طويل\nمع المرض .\nرحلت \" فاطمة عمر \" بعد أن قدمت أعمالاً تثري الرصيد الإعلامي والثقافي \nللمكتبة الإذاعية الليبية .\nونعت الهيئة العامة للثقافة الإذاعية القديرة \" فاطمة عمر \" التي كانت من\nأوائل المذيعات الليبيات، وقامت بالعديد من المهن في الإطار الإذاعي \n(مذيعة ربط - مذيعة برامج متنوعة - مذيعة نشرة الأخبار ، والتمثيل في \nبرامج تلفزيونية وإذاعية ، وعُرف عنها اهتمامها بشؤون الأسرة وهموم \nالمواطن من خلال البرامج الاجتماعية التي حرصت على تقديمها مؤخراً من \nخلال الإذاعة المسموعة .\nكما وضعت \" فاطمة عمر \" على عاتقها تدريب جيل جديد من الإذاعيين من كلا \nالجنسين، وذلك عن طريق تنظيم دورات مهنية تحت إشرافها المباشر، لتقدم \nلبلدها سلسلة من العطاء المتواصل وجسر تواصل بين الجيل السابق والحالي \n.\nرحم الله \" فاطمة عمر \" واسكنها فسيح جناته ، وألهم أهلها وذويها \nوزملاءها في الساحة الإذاعية والثقافية جميل الصبر والسلوان . \n\" إنا لله وإنا إليه راجعون \" .\n \n ...( وال )...