رئيس كوريا الجنوبية يعين وزيري الخارجية والمالية.

سيول 21 مايو 2017 (وال)- أعلن رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه-إن" اليوم الأحد عن اختيار وزيري المالية والخارجية ومستشاره للأمن القومي. وقال "مون" في تصريح صحفي أنه عين نائب وزير المالية السابق "كيم دونج-وين" نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للمالية ، وعين المستشارة البارزة في الأمم المتحدة "كانج كيونج-وا" وزيرة للخارجية. كما عين الرئيس "تشونج يوي-يونج" كبير مستشاريه للسياسة الخارجية خلال حملته الانتخابية مستشارا للأمن القومي. .. ( وال ) ..