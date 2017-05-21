بيان مؤتمر التوافق الليبي - الليبي حول الاحداث بقاعدة براك العسكرية .

هون 21 مايو 2017 ( وال ) - أصدرت اللجنة التحضيرية لمؤتمر التوافق الليبي - الليبي بيانا حول الاحداث التي شهدتها قاعدة براك العسكرية الخميس الفائت ادانت من خلاله التصعيد العسكري في مناطق الجنوب . واعربت عن استنكارها للاحداث الاليمة التي نتجت عن هذا التصعيد غير المبرر وغير المقبول من كل الاطراف على حد سواء . وحمل البيان كل الجهات الرسمية في ليبيا مسئولية الدماء التي تسفك في كافة مناطق ليبيا بالعموم والجنوب على حد خاص ، مؤكدا أن دماء أبناء الجنوب ليست رخيصة وليست وقود للنزاعات والمنازعات على السلطة . ودعا البيان كافة الممثلين عن المنطقة الجنوبية في المؤسسات الرسمية الى الحضور والاجتماع داخل الجنوب للتحاور والتباحث وتنسيق العمل وتوحيد الرؤى حول حل الازمة وحل مشكلات الجنوب بوجه خاص وذلك لتوحيد كل الجهود ورسم خطة عمل مشتركة من كل ابناء الجنوب ومكوناته وتحييد المنطقة الجنوبية عن خارطة الصراع وتجنيب مدنه ويلات الحروب والدمار . كما دعا كافة اطراف الصراع والنزاع في ليبيا للجلوس على طاولة الحوار داخل ليبيا بلا وساطة او وصاية من احد .. واكد البيان ان مؤتمر التوافق الليبي الليبي الذي عقد مؤخرا في مدينة هون ببلدية الجفرة يرتكز على اساسيات العمل على حقن دماء الليبيين وتجريم كل الافعال والاقوال الداعية الى النزاع والتنازع والفرقة ، وعلى الجميع الكف عن الدعوة للحرب والاقتتال وتغليب لغة العقل والحكمة ووقف كل خطابات الكراهية وتأجيج الفتن بين الاطراف المتنازعة في ليبيا . ...(وال الجفرة)...