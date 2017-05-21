خفر السواحل الإيطالي : نقل 2100 مهاجر إلى إيطاليا بعد إنقاذهم من عرض المتوسط .

روما 21 مايو 2017 (وال) - أعلن خفر السواحل الإيطالي أمس السبت أنه تم نقل 2100 مهاجر إلى إيطاليا بعد إنقاذهم في عرض البحر المتوسط. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن خفر السواحل إلى ان من بين أولئك الذين تم إنقاذهم أمس الجمعة وفي وقت مبكر من اليوم السبت طفل يبلغ من العمر ستة أسابيع وهو واحد من بين سبعة مهاجرين نقلوا إلى زورق تابع لخفر السواحل للإسراع بهم إلى مرفق طبي. وساعدت سفن البحرية الإسبانية اثنتان من سفن الشحن والقوارب التي تشغلها المنظمات غير الحكومية في عملية الإنقاذ. وقالت وزارة الدفاع الإسبانية إن المهاجرين تم التقاطهم من الزوارق المطاطية والخشبية بعد اعتراضها بالقرب من سواحل ليبيا. وأضافت الوزارة أن الطفل الذي تم إنقاذه بدت عليه علامات الجفاف. .. ( وال ) ..