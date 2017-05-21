تونس تُدين الاعتداء الذي استهدف قاعدة براك الشاطئ .

تونس21 مايو 2017 ( وال) - دانت تونس أمس السبت بشدّة الاعتداء الذي استهدف قاعدة برّاك الشاطئ جنوب ليبيا والذي وراح ضحّيّته عدد من الضحايا. وشددت وزارة الشؤون الخارجية في بيان أصدرته أمس السبت ، على ضرورة التسريع في حوار ليبي شامل للتوصّل إلى تسوية سياسية توافقية للأزمة الليبية بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق. واكدت تونس في بيانها حرصها الدائم على حقن دماء الليبيين وعلى عدم اللجوء إلى السلاح لفضّ الخلافات بين الأشقاء الليبيين وعلى العودة إلى المسار السياسي في إطار حوار ليبي-ليبي يقود البلاد إلى الأمن والاستقرار ، حاثة جميع الأطراف الليبية على ضبط النفس لتفادي مزيد من التصعيد. ...( وال ) ...