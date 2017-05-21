بوتين يهنئ روحاني على إعادة انتخابه رئيسا لإيران.الأحد ، 21-05-2017 - 08:26:00

موسكو 21 مايو 2017 (وال)- هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت حسن روحاني على إعادة انتخابه رئيسا لإيران. ووفقا للكرملين أكد بوتين إستعداده لمواصلة العمل الثنائي النشط لتعزيز تنمية التعاون بين الشريكتين روسيا وإيران في الشؤون الثنائية والدولية. كما أعرب بوتين عن ثقته في تدعيم التنفيذ الناجح للاتفاقيات الثنائية. وكانت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية ذكرت ان حسن روحاني حصل على 14 مليونا و 619 ألفا و848 صوتا, فيما حصل أقرب منافسيه وهو إبراهيم رئيسي على 10 ملايين و 125 ألفا و 855 صوتا, ونال مصطفى ميرسليم 297 ألفا و 276 صوتا, أما مصطفى هاشمي طبا فقد حصل على 139 ألفا و331 صوتا. ...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

وزارة الحكم المحلي : العمل جار لتسجيل كافة الليبيين وتخصيص أرقام لهم بالجمعيات الاستهلاكية.
\" سيالة \" ينفي صحة مايتداول بخصوص اصدار قرارات ايفاد للعمل بالخارج لابناء \" الناكوع \" .
اختتام البرنامج التدريبي لإعلامي راديو سرت والمجلس البلدي بإشراف إدارة التواصل .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا