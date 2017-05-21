بوتين يهنئ روحاني على إعادة انتخابه رئيسا لإيران.

موسكو 21 مايو 2017 (وال)- هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت حسن روحاني على إعادة انتخابه رئيسا لإيران. ووفقا للكرملين أكد بوتين إستعداده لمواصلة العمل الثنائي النشط لتعزيز تنمية التعاون بين الشريكتين روسيا وإيران في الشؤون الثنائية والدولية. كما أعرب بوتين عن ثقته في تدعيم التنفيذ الناجح للاتفاقيات الثنائية. وكانت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية ذكرت ان حسن روحاني حصل على 14 مليونا و 619 ألفا و848 صوتا, فيما حصل أقرب منافسيه وهو إبراهيم رئيسي على 10 ملايين و 125 ألفا و 855 صوتا, ونال مصطفى ميرسليم 297 ألفا و 276 صوتا, أما مصطفى هاشمي طبا فقد حصل على 139 ألفا و331 صوتا. ...( وال ) ...