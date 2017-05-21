النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .

طرابلس 21 مايو 2017 ( وال )- النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة ، اعتباراً من اليوم الاحد ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . - من رأس جدير إلى سرت : السماء صافية الى قليلة السحب يوم الغد والريح شرقى الى شلوق سرعته مابين (10-15)عقدة وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-1.25) متر والبحر خفيف الموج ودرجة حرارة سطح البحر (20) درجة مئوية والرؤيـة جيدة. - الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى : السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا اليوم على الجبل الاخضر وطبرق والريح شرش على طول الساحل سرعته ما بين (10-20) عقدة وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر ويصل اليوم الى(2.00) علي ساحل طبرق والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ودرجة حرارة سطح البحر (19) درجة مئوية والرؤيـة جيدة . ...(وال)...