إيران تعلن فرضها عقوبات على 9 شركات ومنظمات أمريكية.

طهران 21 مايو 2017 (وال)- أعلنت إيران أمس السبت عن فرضها لعقوبات على 9 شركات ومنظمات مرتبطة بالولايات المتحدة وذلك ردا على العقوبات الأمريكية التي فرضتها الولايات المتحدة على برنامجها الصاروخي الباليستي. ونشرت وزارة الخارجية الإيرانية على موقعها اليوم قائمة العقوبات الجديدة والتي شملت 9 أهداف (شركات ومنظمات وأفراد). وتفيد العقوبات بأن إيران يمكن أن "تصادر أصولا محلية للشركات المستهدفة وأن تمنع موظفيها من التواجد في البلاد". وفي السياق ذاته قالت الوزارة إنه من بين الشركات التي شملتها العقوبات "بوز ألن هاميلتون" التابعة لماكلين بفرجينيا صانعة السفن هنتنتون إنجالز للصناعات بفرجينيا شركة حماية الإنترنت "كينجرفيشر سيستمز" بفرجينيا و"دينكروب" العالمية التابعة أيضا لماكلين. للإشارة فإن إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب كانت قد فرضت شهر فبراير الماضي عقوبات على أكثر من 20 شخصا وشركة ايرانية بعد اختبار لصواريخالباليستية أجرته إيران وردت طهران بإعلان عقوبات مماثلة شهر مارس الماضي. وتتزامن هذه العقوبات الجديدة مع الإعلان عن اعادة انتخاب حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت يوم امس الجمعة. ..(وال ) ...